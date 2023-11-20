Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Djilali Bahloul'le yollarını ayırdı. Altay Kulübü başkanı Murat Pervane, Bahloul'un istifasını kabul ettiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Djilali Bahloul'le yollarını ayırdı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Murat Pervane'ye istifasını sunan Bahloul'un istifasının kabul edildiği belirtildi.

Pervane'nin teknik direktör Bahloul ve ekibine kulübe verdikleri hizmetler için teşekkür ederek, kariyerlerinde başarı dilediği kaydedildi.