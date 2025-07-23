Altay Taraftarlarından Yönetim Protestosu: 'İstifa da Bir Hizmettir'

Altay Taraftarlarından Yönetim Protestosu: 'İstifa da Bir Hizmettir'
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Altay taraftarları, mevcut yönetimin vaatlerini yerine getirmediği gerekçesiyle tesislere gelip 'İstifa da bir hizmettir' yazılı siyah çelenk bıraktı. Taraftarlar, kulübün durumuna ve yönetimin tutumuna tepki gösterdi.

Altaylı taraftarlar, mevcut yönetimin göreve gelmeden önce verdikleri vaatleri yerine getirmediği gerekçesiyle tesislere gelerek 'İstifa da bir hizmettir' yazılı siyah çelenk bıraktı.

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Altay'da sular durulmuyor. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'den, 3. Lig'e düşen Altay'da taraftarlar ayağa kalktı. FIFA'dan puan silme cezaları alma tehlikesi yaşayan ve transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda, yeni yönetim eleştiri oklarının hedefi oldu. Yaz dönemiyle birlikte birçok oyuncusunu elinden kaçıran İzmir ekibinde, verilen vaatler yerine getirilmeyince taraftarlar yönetimi protesto ederek tesislere 'İstifa da bir hizmettir' yazılı siyah bir çelenk bıraktı. Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelen taraftarlar, "100 yıllık kulübü rezil ettiniz, yönetim istifa" sloganları attı.

"100 yıllık kulübü rezil ettiniz"

Genel kurul üyesi ve Altay taraftarı Cenker Ekemen'in okuduğu bildiride, "Biz zor durumda olan Altay'ın uzun süredir satılmaya çalışan hayallerle yok edilmesinin önüne geçmeye geldik. Göreve gelmeden önce aylarca tutarsız açıklamalar yaptınız. 'Tapu' dediniz boş çıktı. 'Resmi imzalar atıldı' dediniz, atılmadığı ortaya çıktı. 'Çekildik' dediniz, sonra yine 'Döndük' dediniz. Meydan boşken hayal sattınız. Her gün şikayet ettiniz, bahane ürettiniz. Oyuncu kalmadı, kendiniz yerine oyuncuları suçladınız, personeli suçladınız. Şimdi de bizleri suçluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"İhanet etmeyin istifa edin"

Yönetimin henüz ciddi bir adım atmadığını vurgulayan siyah-beyazlı taraftarlar, "Köfte, patates, klima, çarşaf, çanak ve tabakla övünüp koskoca 111 yıllık Altay'ı rezil ediyorsunuz. Camiamız daha fazlasına izin vermiyor bunu sizlere bildirmeye geldik. Kulübü de şirketi de lütfen aldığınız gibi bırakın ve genel kurul iradesini yok sayarak sakın ola şirketi üzerinize geçirmeye çalışmayın. Aksi takdirde camiamızın hukukçuları demokrasi ve hukuk kuralları çerçevesinde yakanıza yapışacak, bundan emin olabilirsiniz. Altay'a daha fazla ihanet etmeyin, tek bir hizmetiniz olsun istifa edin" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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