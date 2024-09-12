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Altay Taraftarlarından Narin Güran Cinayetine Tepki

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İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'ın taraftarları, el yapımı pankartla Narin Güran cinayetine dikkat çekti. Pankartta, 'Madem kıyacaktınız neden adını Narin koydunuz...' ifadeleri yer aldı.

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'ın taraftarları hazırladıkları el yapımı pankartla tüm Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetine dikkat çekti.

Diyarbakır'da gerçekleşen olayda ilk etapta kayıp ilanı verilen 8 yaşındaki Narin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, büyük yankı uyandıran cinayete Altaylılar da hazırladıkları pankartla tepki gösterdi. Siyah-beyazlılar üzerinde Narin'in resminin de yer aldığı pankartta, "Madem kıyacaktınız neden adını Narin koydunuz..." ifadelerine yer verdi.

Bozyakalılar taraftar grubu tarafından hazırlanan pankartın TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 3'üncü hafta mücadelesinde cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay-GMG Kastamonuspor müsabakasında tribünde yer alacağı öğrenildi. Altaylı taraftarlar hazırladıkları bu anlamlı pankartla, "Futbol asla sadece futbol değildir" sözünü akıllara getirdi.

Sosyal medyada beğeni toplayan pankarta futbolseverler, "Narin; ince, nazik, zarif demektir. Çocuğa uzanan eller kırılsın" yorumları yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Narin Güran Güncel Altay Spor

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