Altay Spor Kulübü Şirketleşme Sürecinde Önemli Aşama Kaydetti

Altay Spor Kulübü Şirketleşme Sürecinde Önemli Aşama Kaydetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in köklü kulübü Altay, şirketleşme çalışmalarını tamamlayarak Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları A.Ş'yi yönetmeye başladı. Başkan Yüksel Gürüz'ün oğlu Görkem Gürüz, hisse devrini üstlendi.

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Altay, bir süredir devam ettirdiği şirketleşme çalışmalarında sona geldi.

Geçtiğimiz sezon şirketleşme komisyonu üyeleri tarafından kurulup genel kurulun onayından geçen Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları A.Ş, yapılan toplantılar sonucunda Başkan Yüksel Gürüz'ün yönetiminde yer alan oğlu Görkem Gürüz'e devredildi. Konuyla ilgili de siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Altay Spor Kulübü'nün profesyonel yarışmacı haklarının devri planlanan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları A.Ş.'nin hisse devri işlemleri, bugün itibarıyla Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hakkı Görkem Gürüz'e gerçekleştirilmiştir.

Kulübümüzün şirketleşme sürecinde önemli bir aşama daha tamamlanmış olup, bundan sonraki süreç; gerekli sicil tescil işlemleri ve Türkiye Futbol Federasyonu onaylarıyla nihayete erecektir.

Büyük Altay'ımızın geleceği adına atılan bu stratejik adımın, camiamıza ve taraftarlarımıza hayırlı olmasını temenni eder; tüm Büyük Altay sevdalılarına saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran ateşkes öncesi Beerşeba'ya bomba yağdırdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var

Ateşkese dakikalar kala şehre bomba yağdı! 11 ölü, yüzlerce yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, lütfen yardım edin

Çığlık çığlığa taksiye binip yalvardı: Beni öldürecek, yardım edin
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.