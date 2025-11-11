Haberler

Altay Spor Kulübü'nden Bahis Soruşturması Açıklaması

Güncelleme:
3'üncü Lig 4'üncü Grup takımlarından Altay, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturmasında sekiz futbolcusunun isminin geçmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Kulüp, süreci adil ve şeffaf bir şekilde takip edeceklerini belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturmasında siyah-beyazlı takımdan 8 futbolcunun isminin geçmesi üzerine yazılı bir açıklama yayınladı.

İzmir temsilcisinden yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülmekte olan bahis soruşturması kapsamında, kulübümüzün sekiz futbolcusunun isminin geçtiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Kulübümüz, söz konusu süreci hukukun üstünlüğü, spor etiği ve adil yargılama ilkeleri çerçevesinde yakından takip etmektedir. Altay Spor Kulübü olarak, Türk futbolunun itibarı ve temiz spor anlayışı doğrultusunda yürütülen her türlü çalışmaya destek vermekteyiz. Soruşturmanın, kişisel haklara zarar vermeden, objektif ve titiz bir şekilde yürütülmesi en büyük temennimizdir. Bu süreçte kulübümüz, hem ilgili futbolcularıyla hem de sürecin adil şekilde sonuçlanmasına katkı sunacak tüm kurumlarla iş birliği içinde hareket edecektir. Altay Spor Kulübü olarak şeffaflık, dürüstlük ve sportif ahlak ilkelerinden taviz vermeden gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğimizi saygıyla bildiririz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
title
