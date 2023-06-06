Altay Spor Kulübü'nde Ayhan Dündar yeniden başkan seçildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da yapılan Olağan Genel Kurul sonrasında mevcut başkan Ayhan Dündar, tek aday olarak girdiği seçimde 282 oy alarak yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulu da belirlendi.

Altay Spor Kulübü'nde yapılan Olağan Genel Kurul sonrasında seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ayhan Dündar, 282 oy alarak yeniden başkan seçildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Olağan Seçimli Genel Kurul heyecanı yaşandı. İzmir Atatürk Stadyumu'nda bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi'nin toplantı salonunda yapılan kongrede mevcut başkan Ayhan Dündar, 282 oy alarak yeniden başkan seçildi. Siyah-beyazlıların Süper Lig'den düştükten sonra olağanüstü seçimle göreve gelen ve takımı 1. Lig'de tutmayı başaran Ayhan Dündar, tek aday olarak girdiği seçimde adeta güven tazeledi.

Genel kurul sonrası sandıktan Ayhan Dündar başkanlığında 2 yıllık görev izni alan yönetim kurulunda yer alan isimler ise; Ayhan Dündar, Süleyman Özkaral, Ercan Türkoğlu, Azru Külahçıoğlu Altıntoz, Cemil Kaya, Murat Pervane, Aşkın Yenilmez, İhsan Saraç, Erdem Yağız Ergün, Ahmet Öncel, Fuat Ocakoğlu'ndan oluştu. - İZMİR