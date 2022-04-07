Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu görevini bıraktı - Haberler

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Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu görevini bıraktı

AA - Zeynep Çelikkol - Spor
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Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu görevini bıraktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevinden ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu, görevinden ayrıldı.

Ekmekçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 6 yıldır kulüp başkanlığı yaptığını hatırlatarak şu ifadelere yer verdi:

"Altay Spor Kulübünde altı yıldır büyük bir gururla sürdürdüğüm başkanlık görevimi, bugün itibarıyla bırakıyorum. Genel kurulumuzun nisan ayı içerisinde gerçekleştirilmesine ve tüm idari-mali işleyişin düzenli olarak devamına yönelik planlama yapıldı. Görev sürem boyunca destek veren Büyük Altay camiası ve taraftarına teşekkür ederken, çok kutsal bir görevi yerine getirmenin onuruyla sonsuz saygılarımı sunuyorum."

AA / Zeynep Çelikkol - Spor

Spor Toto Süper Lig, Altay, Spor, Haberler

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