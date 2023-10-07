Altay, sonuncu Ümraniyespor'u ağırlıyor

Bodrumspor ve Giresunspor'la üst üste berabere kalan düşme hattındaki Altay yarın 1'inci Lig'in 8'inci haftasında sonuncu Ümraniyespor'u misafir edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Ali Yılmaz görev alacak. Ev sahibi Altay'da geçen hafta Giresunspor deplasmanında kırmızı kart gören Yusuf mücadelede forma giyemeyecek. Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdıktan sonra teknik adam bulamayan siyah-beyazlıları sahaya yardımcı antrenör Özkan Kılıç çıkaracak. Siyah-beyazlılar Kılıç yönetiminde, Bodrumspor ve Giresunspor karşılaşmalarını oynadı. Maçın bilet fiyatları ise VIP B bin 200, VIP A-C 600, numaralı 100, maraton ve misafir tribünü 50 TL olarak belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor