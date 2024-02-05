Altay, son 3 maçında gol atamadı

Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif açından zor günlerden geçen Altay, son 3 maçında kalesini gole kapatamazken rakip fileleri ise havalandırmayı başaramadı.

Trendyol 1. Lig'de tarihinin en karanlık günlerini geçiren Altay, mali ve sportif açıdan sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Oyuncularının ücretlerini ödeyemeyip serbest kalmasını engelleyemeyen Altay'da, takımın yükünü çeken golcü oyunculardan Marco Paixao ve Deniz Kadah da gidince siyah-beyazlılar gol üretme konusunda sıkıntı yaşamaya başladı. İzmir ekibi, ligde çıktığı Tuzlaspor, Kocaelispor ve Göztepe maçlarında kalesini gole kapatamazken rakip fileleri de havalandırmayı başaramadı. Kadroda bulunan mevcut oyunculardan ligde skora katkı veren sadece 1 golle Eren Erdoğan bulunuyor.

Öte yandan bu sezon ligde 11 gol üreten Altay, lig sonuncusu Giresunspor'la birlikte ligin en az gol atan takımı konumunda yer alıyor. - İZMİR