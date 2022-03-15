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Altay, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altay, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Altay, hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda koşu ve ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren Altaylı futbolcular, daha sonra taktik hazırlıklar üzerinde durdu.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Altay, Mart, Spor, Haberler

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