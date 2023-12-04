Altay, Serkan Afacan ile istediği sonuçları alamadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezon 3 farklı teknik adamla çalışmasına rağmen istediği sonuçları alamadı. Yeni teknik direktör Serkan Afacan da ilk iki maçında puanla tanışamadı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezon 3 farklı teknik adamla çalışmasına rağmen istediği sonuçları alamadı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Serkan Afacan da ilk iki maçında puanla tanışamadı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Manisa FK ile karşı karıya gelen Altay, rakibine 3-0 kaybederek üst üste 7. mağlubiyetini elde etti. Altay'ın galibiyet hasreti 12 haftaya yükselirken 5 puanla ligin dibine adeta demir attı. Maddi açıdan da zor durumda olan siyah-beyazlılar, mali kriterleri yerine getirememesi nedeniyle kulüp lisansı almadı ve geçtiğimiz günlerde 3 puan silme cezası aldı.

Afacan 2'de 0 yaptı

Takımın başına kurtarıcı olarak getirilen teknik direktör Serkan Afacan, siyah-beyazlıların başında çıktığı ilk iki maçında Çorum FK ve Manisa FK'ya 3-0'lık skorlarla mağlup olarak puanla tanışamadı. Afacan yönetimindeki Altay, henüz rakip fileleri havalandırmayı başaramazken kalesinde 6 gol gördü. Altay, transfer yasağı nedeniyle takviye yapamadan ligdeki ikinci sezonunu geçiriyor. - İZMİR