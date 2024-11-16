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Altay, Sarıyer ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Altay, Sarıyer ile Kritik Maçta Karşılaşacak
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, yarın Sarıyer'i evinde ağırlayacak. Düşme hattındaki Altay, rakibini yenerek umutlarını tazelemek istiyor.

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 12. hafta mücadelesinde yarın Sarıyer'i sahasında konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 12. hafta mücadelesinde yarın Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Kastamonu bölgesi hakemlerinden Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Müsabaka öncesinde Altay, 5 puanla düşme hattındaki 17. sırada yer alırken, Sarıyer ise 25 puanla ikinci basamakta bulunuyor. Ev sahibi olan siyah-beyazlı ekip, rakibin mağlup edip düşme hattından kurtulmayı hedefliyor. Konuk ekip Sarıyer ise Altay karşısında kata yapmayarak zirve iddiasını devam ettirmek istiyor.

Altay, bu sezon taraftarının önünde oynadığı 5 karşılaşmada 2 beraber 3 mağlubiyet alarak galibiyetle tanışmayı başaramadı.

Öte yandan siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ceyhun, Özgür, Deniz, Mehmet Gündüz ve Mehmet Nur Kaymaz'ın yanı sıra tedavileri süren Caner ile Ali Solmaz Sarıyer karşısında forma giyemeyecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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