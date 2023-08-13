Altay, Şanlıurfaspor'un konuğu olacak

Altay, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında yarın Şanlıurfaspor'un konuğu olacak.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezonun ilk maçında yarın saat 21.00'de 11 Nisan Stadyumu'nda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Rize bölgesinden hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Müsabaka öncesinde iki takımın da hedefi sezona lige üç puanla başlamak.

Altay'da 3 kayıp var

İzmir ekibi geride bıraktığımız sezon büyük bir mücadele vererek, ligde kalmayı başarırken, o kadrodan üç önemli oyuncusunu yeni sezon öncesinde kaybetti. Siyah-beyazlılar, stoper Eric Björkander ve sol bek Mohammad Naderi ile ücret konusunda anlaşılamayınca iki oyuncuya da alacaklarına karşılık bonservisleri verdi. Kutay Yokuşlu da kulüpten alacaklarına karşılık tek taraflı fesih hakkını kullandı. Böylece Altay, yeni sezona üç kayıpla başlıyor. - İZMİR