Altay, Şanlıurfaspor maçıyla sezonu açıyor

1'inci Lig'de yeni sezonda ilk haftanın kapanış maçında Altay yarın deplasmanda Şanlıurfaspor'la karşılaşacak. Altay, transfer yasağına rağmen takımını genç oyuncularla takviye ederek galibiyetle başlamayı hedefliyor.

1'inci Lig'de yeni sezonda ilk haftanın kapanış maçında Altay yarın deplasmanda Şanlıurfaspor'la karşılaşacak. 11 Nisan Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı Muhammet Ali Meteoğlu yönetecek. Siyah-beyazlılar, ligin yeni ekibi karşısında sezona galibiyetle başlayıp taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.

Transfer yasağı devam eden Altay'da yeni sezon öncesi yabancılar Björkander, Naderi ve Kutay sözleşmelerini feshetti. Diğer tecrübeli oyuncularını kadrosunda tutup, takımı altyapıdan gençleriyle takviye eden İzmir temsilcisi kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Teknik direktör Tuna Üzümcü, 3 puan için mücadele edeceklerini dile getirdi.