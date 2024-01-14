Altay, Şanlıurfaspor maçına hazır
Altay, 1. Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında evinde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Altay, kümede kalma umudunu korumak için galibiyet hedefliyor.
İZMİR,
1'inci Lig'de ilk yarının son 2 maçını kazanarak devre arasına 8 puanla son sırada giren Altay yarın ikinci yarının ilk haftasında evinde Şanlıurfaspor'la karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Müsabakanın biletleri VIP B 1308, VIP A-C 654, numaralı 109, maraton ve misafir tribünü 54.5 TL'den satışa sunuldu.
Ligde 3'te 3 yaparak kümede kalma umudunu korumayı hedefleyen Altay, 16 puanı bulunan 15'inci sıradaki rakibine ilk yarıda 2-1 mağlup olmuştu. Bu arada Altay'dan ayrılıp Şanlıurfaspor'la anlaşan Marco Paixao yarın eski takımına rakip olacak.