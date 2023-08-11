Altay, Şanlıurfaspor karşısında galibiyet arıyor

Altay, Şanlıurfaspor ile oynayacağı maç öncesi galibiyet arayışında. İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda Altay 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Altay, sezonun ilk haftasında 1'inci Lig'de pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor'u şimdiye kadar yenemedi. Rakibiyle 2'nci Lig'de 4 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar sahadan 3 kez beraberlikle ayrılırken, 1 maçı ise kaybetti. İlk kez 2010-11 sezonunda rakip olan iki takımın Şanlıurfa'daki randevusu golsüz sona erdi.

O sezon İzmir'de oynanan karşılaşmada da gol sesi çıkmadı. Son olarak 2017-18 sezonunda kozlarını paylaşan iki takım İzmir'de bu kez 1-1 berabere kaldı. Şanlıurfa'da oynanan son karşılaşma ise ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Son maçta Altay'ın tek golünü penaltıdan atan 42 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk, halen siyah-beyazlı formayı terletiyor.