Altay, Sakaryaspor maçında galibiyet arıyor
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Altay, Sakaryaspor ile yapacağı maçta kötü gidişe son vermek ve galibiyet aramak için sahaya çıkacak.
1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilerek son sıradan kurtulamayan Altay yarın evinde ezeli rakiplerinden Sakaryaspor'la kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak.
Ligde 9 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alıp 5 puan toplayan siyah-beyazlılar taraftarının önünde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 3 yenilgiyle 12 puan toplayan Sakaryaspor'u yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Altay'da geçen görevine başlayan teknik direktör Bahloul Djilali, ilk kez taraftarın karşısına çıkacak. İzmir ekibinde kırmızı kart cezası sona eren ön libero Ceyhun görev yapabilecek. Mali sorunlar ve sportif başarısızlık nedeniyle yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı aldığı Altay, Sakarya engelini aşıp beyaz bir sayfa açmak istiyor.