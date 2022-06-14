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Altay, Rodriguez'le anlaşarak ayrılmak istiyor

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altay, Rodriguez'le anlaşarak ayrılmak istiyor

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetim, Şilili sol kanat Martin Rodriguez'le anlaşarak yolları ayırmayı planlıyor.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetim, Şilili sol kanat Martin Rodriguez'le anlaşarak yolları ayırmayı planlıyor. Rodriguez'e yarına kadar son transfer taksidi olan 135 bin Euro'yu ödemesi gereken siyah-beyazlılar, sözleşmesinde 300 bin Dolar karşılığında serbest kalma maddesi olan oyuncuyla el sıkışıp vedalaşmak istiyor. Kulüp ve oyuncu arasında görüşmelerin devam ettiği bildirildi. Rodriguez'in bonservisini almak için alacağını silip, kulübe ödeme yapması bekleniyor.

Martin Rodriguez'in bu anlaşmaya yanaşmaması halinde Altay son transfer taksidini de yatırıp, oyuncunun 300 bin Dolar ödeme yapmasını bekleyecek. Siyah-beyazlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki kanat oyuncusu sezon bittikten sonra sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşmıştı. Altay formasıyla geçen sezon Süper Lig'de 29 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarsan Rodriguez, 1 de asist yaptı. Şilili oyuncuya eski kulübü Colo Colo ve Avrupa'dan bazı kulüplerin talip olduğu öğrenildi.


- İzmir
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

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