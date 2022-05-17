Altay, Murat Akça'yı bırakmadı - Haberler

Spor Toto Süper Lig'e cumartesi günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı sezonun son maçıyla veda edecek Altay'da stoper Murat Akça'nın serbest kalmasının son anda önüne geçildi.

Görevi bırakan yönetim tarafından performansı gerekçe gösterilerek 7 Nisan'da kadro dışı bırakıldığı açıklanan ve son 7 maçta forma giyemeyen Murat'a dün mesai bitimine 15 dakika kala 2 milyon 388 bin TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Altay'da 28 Nisan'da yarıda kalan kongre öncesi başkan adayı olmaktan vazgeçen Mutlu Kasapoğlu, Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesine tepki gösterdi. Önemli bir bonservis geliri beklenen Lis'in ayrılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Kasapoğlu, "Büyük bir ihmal söz konusu. Gerekli bilgilendirme yapılsaydı 100 bin Euro'luk ödemeyi ben yapabilirdim. 2-3 milyon Euro'luk gelirden olduk. Olacak iş değil" yorumu yaptı. Cuma günü tamamlanacak genel kurulda Altay'ın yeni yönetiminde yer alabileceği iddia edilen Kasapoğlu, bu konuda teklif aldığını da doğruladı.