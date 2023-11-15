Altay, milli aranın ardından zorlu deplasman maçlarına çıkacak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, milli aranın ardından arka arkaya iki deplasman maçına çıkacak. İzmir temsilcisi, bu süreci kayıpsız geçmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, milli aranın ardından arka arkaya iki deplasman maçına çıkacak. İzmir temsilcisi, bu süreci kayıpsız geçmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon henüz deplasmanda maç kazanamayan ve sadece 1 galibiyeti bulunan Altay, milli aranın ardından iki zorlu deplasman maçına çıkmaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisi, ilk olarak 13. hafta mücadelesinde Çorum FK'ya konuk olacak. Siyah-beyazlılar 14. hafta mücadelesinde ise Ege derbisinde Manisa FK deplasmanına gidecek. Altay'ın, bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak için teknik direktör Bahloul Djilali yönetiminde yoğun bir çalışma programı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Altay, deplasmanda sadece 3 gol attı

Altay, çıktığı 6 deplasman maçında sadece Giresunspor karşılaşmasında 1 puan alırken, gol yollarında da sorun yaşamaya devam ediyor. İzmir temsilcisi, dış sahada oynadığı ilk hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor'a 2-1 kaybettiği mücadelede tek gole imza atarken, üçüncü hafta mücadelesinde de yine deplasman maçında Kocaelispor'a 3-2 kaybetti ve rakibine 2 gol atmayı başardı. - İZMİR