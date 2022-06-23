Altay, Martin Rodriguez'in D.C. United'a transfer olduğunu duyurdu Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Martin Rodriguez'in ABD takımlarından D.C. United'a transfer olduğu bildirildi. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Martin Rodriguez'in ABD takımlarından D.C. United'a transfer olduğu bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Oyuncumuz Martin Rodriguez, sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesi kapsamında bugün itibarıyla ABD Major League Soccer takımlarından D.C. United'a transfer olmuştur. Kendisine geçen sezon verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." AA / Halil Fidan - Spor Tam Gemi Şok Denemeleri Altay Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Altay, Martin Rodriguez'in D.C. United'a transfer olduğunu duyurdu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.