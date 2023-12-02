Altay, Manisa FK ile deplasmanda karşılaşacak
Altay, 1. Lig'de son sırada yer alırken, Manisa FK ile deplasmanda mücadele edecek. Altay, galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor.
İZMİR,
1'İNCİ Lig'de geçen hafta deplasmanda Çorum FK'ya 3-0 yenilerek üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan son sıradaki Altay yarın deplasmanda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa FK ile karşılaşacak. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Gürcan Hasova yönetecek. Maçın biletleri 1'inci kategori 30, 2'nci kategori 20, misafir tribün 25 TL'den satışa sunuldu.
Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle ligde topladığı 5 puanın 3'ü silinecek Altay, 14 puanlı 14'üncü sıradaki rakibini yenerek 11 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Son 3 karşılaşmayı kaybedip 9 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Manisa ekibi de kazanıp moral bulmanın peşinde. Manisa'da kırmızı kart cezalısı Gakpa ile tedavisi süren Meriton Korenica forma giyemeyecek. Altay'da cezası biten Zeki ile iyileşen Paixao görev yapabilecek.