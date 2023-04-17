Altay maçının ardından

Spor Toto 1'inci Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde sahasında Altay'ı konuk eden Gençlerbirliği, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Golsüz sona eren karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Altay Teknik Sorumlusu Tuna Üzümcü düzenlenen basın toplantısında müsabakaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki takımın oyuncularını da tebrik ederek söze başlayan Kaloğlu, "Kolay bir şey değil, oyuncular 4-5 günde bir maç oynuyorlar. Bugün rakibimiz iyi bildiğimiz bir takımdı, benim de eski takımım. İyi savunma yapacaklarını biliyorduk. Bulduğumuz pozisyonlarda iyi konsantre değildik. Oyunun, pasın şiddetini artırabilirdik. Bir avantajı kaçırdık, yenseydik çok iyi olacaktı. Bu 1 puan belki de bizi ligde bırakacak. Fikstürü zorlu olarak görmüyorum. Maç maç gideceğiz. Oyuncu grubuma güveniyorum. Her maçın zorluğu ayrı olacak ama biz bu mücadeleyi göstereceğiz. Oyuncuları biraz daha hazırlamaya çalışacağız. Kolay olmayacak ama kolaya çevireceğiz" dedi.

Müsabakayı değerlendiren Tuna Üzümcü, haftalardır zorluk derecesi yüksek maçlar oynadıklarını belirtti. Hem psikolojik hem fizyolojik olarak yorulduklarını kaydeden Üzümcü, "Son 2 maçımızı 10 kişi tamamladık. Bugünkü mücadele ligde kalmak adınaydı ve avantajımızı koruyarak İzmir'e dönmek istiyorduk. 1 puandan daha fazlası neredeyse 4 puanla lige devam etmemizi sağlıyor. Derbi öncesi de moral verdi" diye konuştu.