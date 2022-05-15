Altay maçının ardından - Haberler

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, ligin 37'nci haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Altay'ı 2-1 mağlup ederken, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyunla ilgili çok fazla konuşmaya gerek olmadığını dile getiren Abdullah Avcı, "Şampiyonluğu garantilemiş, puan farkıyla önde bir takım ve fiziksel yorgunlukları olmasına rağmen, oyunun içinde kalıp maçı daha erken çözebilirdik. Kazanmak çok güzel. Yarışmacı bir takımız. Oyunun ruhunda kazanmak var, bu iyi hissettirir, 81 puan iyi hissettirir. Burası Trabzon'a 1100 KM uzakta ama Trabzon taraftarı her yerde. Maça gelenler statta, gelemeyenler sezon boyu evden destekledi. Bugün 70 bin taraftar buraya geldi. Ben bir kere bu statta Trabzonspor'a karşı 70 bin kişiye karşı oynamıştım. Bu durumu iyi bilirim. Bugün kazanmak onlar için değerliydi. Gelen insanları mutlu ettik, kupamızı onlarla birlikte tekrar kaldırdık. Dünden bu yana yaşadığımız duygular tarifsiz. Duygusal anlar da yaşadık. Böyle bir coşkuyu biliyordum ama bu kadarını yaşamamıştım. Herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu hafta keyif yapacağız. Hafta sonundaki son maça hazırlanacağız. Harika bir sezon geçti bizim adımıza. Birçok 'en'leri yaptık. En uzun süre lider kalan takım olduk. Kimseyi yanımıza yaklaştırmadık. Tekrar camiaya hayırlı olsun. Önümüzdeki hafta yarış bitecek ama hayat yeni hedeflerle başlayacak" dedi.

Önümüzdeki sezon için konuşan Yılmaz, "Kulübümüzde bir seçim süreci var. Bizim devam edip etmememiz bununla da ilişkili. Biz kulüpte çok mutluyuz. Sinan hoca da zaten Altay'ın evladı. Bizimle devam etmek isterlerse, Sinan hoca da kalmak ister. Kongreden sonra netleşir" ifadelerini kullanarak basın toplantısını noktaladı.