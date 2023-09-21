Altay, ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezon ilk 5 haftada kalesinde gördüğü 10 golle Tuzlaspor'un ardından ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Yeni sezona kayıplarla ve devam eden transfer yasağıyla giren Altay, ilk 5 haftada gösterdiği performansla düşme hattına kadar gerilerken, birçok alanda da ligin en kötü takımları arasına girdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, bu sezon ilk 5 haftada kalesinde gördüğü 10 golle Tuzlaspor'un ardından ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Yeni sezona kayıplarla ve devam eden transfer yasağıyla giren Altay, ilk 5 haftada gösterdiği performansla düşme hattına kadar gerilerken, birçok alanda da ligin en kötü takımları arasına girdi. İzmir ekibi, skor üretme konusunda sorunlar yaşamasının yanı sıra kalesini gole kapatmakta da zorlanıyor. Siyah-beyazlılar şu ana kadar sadece 1 galibiyet alırken, kalan 4 maçta ise Şanlıurfaspor'dan (2), Kocaelispor'dan (3), Göztepe'den (1) ve Erzurumspor FK'dan (4) toplam 10 gol yedi.

Bu sonuçlarla Altay, şu ana kadar ligde Tuzlaspor'un (14) ardından Ümraniyespor'la birlikte ligin en fazla gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Öte yandan siyah-beyazlılar, sadece ikinci hafta mücadelesinde Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta kalesini gole kapatmayı başardı. - İZMİR