Altay Ligdeki Gol Sorununu Çözemiyor

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son 4 maçta sadece 1 gol atmayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay ; yeni sezona 1 beraberlik, 1 galibiyetle başlasa da daha sonra işler istediği gibi gitmedi. Oynadığı son 7 maçta yine 1 beraberlik 6 mağlubiyet alan İzmir ekibi, bu süreçte 3 puana hasret kaldı. Topladığı 5 puanla son basamağın bir üstü olan 17. sırada yer alan siyah-beyazlılar, böylece haftalardır düşme potasında bulunuyor. Şu ana kadar 6 gol atarak ligin en az skor üreten takımları arasında yer alan Altay, bir süredir de gol yollarında sorun yaşıyor. Ligdeki son 4 maçında sadece 1 gol üretebilen İzmir ekibi, bu karşılaşmalarda kalesinde ise 14 gol görerek savunma anlamında adeta alarm verdi.

Hedef Adana 01 FK maçı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 3 Kasım Pazar günü evinde Anada 01 FK ile karşı karşıya gelecek olan Altay, çıkışa geçmek için kenetlendi. Mali açıdan sıkıntılar yaşayan İzmir ekibinde yönetim oyunculara ödeme yapabilmek için kaynak arayışlarına devam ederken, takımın toparlanıp puanlar alabilmesi için teknik ekibin de yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi. Adana 01 FK'yı evinde yenerek düşme hattından kurtulmanın planlarını yapan siyah-beyazlılar, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşmada taraftarından destek bekliyor. - İZMİR