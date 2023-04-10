Altay, ligde 2 maç sonra kaybetti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, 31. hafta mücadelesinde Bandırmaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak 2 maçlık aranın ardından ligde mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'de yer alan Altay, son haftalarda gösterdiği performansla yükselişe geçmiş ve alt sıralardan kurtulmak için büyük avantaj elde etmişti. Siyah-beyazlılar, bu çıkışını 29. hafta mücadelesinde Erzurumspor FK'yı deplasmanda 4-2 yenerek başlatıp, daha sonra da 30. hafta müsabakasında evinde şampiyonluk mücadelesi veren Sakaryaspor'u 3-1'lik skorla geçmeyi başarmıştı. İki maçlık galibiyet serisi elde eden Altay, bu serisini hafta sonu deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor müsabakasında da sürdürmek istiyordu fakat İzmir temsilcisi 2-1 mağlup oldu. Böylelikle siyah-beyazlılar, 2 maçlık aranın ardından ligde kaybetti ve alt sıralarla arasında puan farkını açamadı.

Altay Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu da karşılaşmadan sonra son haftalarda iyi oynayıp puanlar aldıklarını hatırlatarak, "Son iki deplasman maçımızı kazanarak Bandırma'ya geldik. Buradan puan almak istiyorduk ama olmadı, şimdiki hedefimiz önümüzdeki Altınordu maçı olacak" diye konuştu. - İZMİR