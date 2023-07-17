Altay'la maaş konusunda anlaşamayan Eric Björkander veda etti

Altay'da iki sezon geçiren Eric Björkander, maaş konusunda anlaşamadığı için kulübe veda etti. İsveçli stoper, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda teşekkürlerini iletti.

Altay'la maaş konusunda anlaşamayan Eric Björkander, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyah-beyazlı ekibe veda etti.

Altay'da iki sezon geçiren Björkander, geçtiğimiz günlerde kulüpten alacaklarını temin edemediği için serbest kalma hakkını kullandı. Yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla başka bir kulüple de masaya oturmayan İsveçli stoper, tekrar Altay'la anlaşma yoluna gitti ve oyuncunun menajerinin talep ettiği maaş ile Altay'ın verebileceği ücretin arasında büyük bir fark olunca taraflar anlaşma sağlayamadı. Eric Björkander de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyah-beyazlı kulübe veda etti. Björkander, "Teşekkürler Büyük Altay! Gelecek için her şey gönlünce olsun. Tüm anılar için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'a 2021-2022 sezonunda İsveç'in Mjallby takımından transfer olan Eric Björkander, siyah-beyazlı kulüple 56 maça çıkma başarısı gösterdi. Bu süreçte 2 de gol kaydeden 27 yaşındaki savuma oyuncusu, 10 sarı kart gördü. - İZMİR