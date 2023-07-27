Altay, Kutay Yokuşlu ile yeniden temasa geçti

Afyon'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Altay, sözleşmesini tek taraflı fesheden stoper Kutay Yokuşlu ile tekrar temasa geçti. İsveçli stoper Eric Björkander ve İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin ayrıldığı siyah-beyazlılarda genç savunmacı Efe Sarıkaya'nın da bonservis bedeli alınarak Bodrumspor'a satılması gündeme gelirken, transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisi defans hattında daha fazla kan kaybetmemek için kötü ayrıldığı Kutay'a yeşil ışık yaktı. Altay'ın altyapısından yetişen Kutay'ın da yuvaya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Afyon'da ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Altay, sözleşmesini tek taraflı fesheden stoper Kutay Yokuşlu ile tekrar temasa geçti. İsveçli stoper Eric Björkander ve İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin ayrıldığı siyah-beyazlılarda genç savunmacı Efe Sarıkaya'nın da bonservis bedeli alınarak Bodrumspor'a satılması gündeme gelirken, transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisi defans hattında daha fazla kan kaybetmemek için kötü ayrıldığı Kutay'a yeşil ışık yaktı. Altay'ın altyapısından yetişen Kutay'ın da yuvaya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.