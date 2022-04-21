Altay Kulübünde olağanüstü genel kurul gelecek haftaya ertelendi - Haberler

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Altay Kulübünde olağanüstü genel kurul gelecek haftaya ertelendi

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Altay Kulübünde olağanüstü genel kurul gelecek haftaya ertelendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.

İzmir Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneğinde yapılması planlanan genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 28 Nisan Perşembe günü aynı yerde saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Atatürk Stadı, İzmir, Altay, Spor, Haberler

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