Altay Kulübünde olağanüstü genel kurul gelecek haftaya ertelendi
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da olağanüstü genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi.
İzmir Atatürk Stadı'ndaki İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneğinde yapılması planlanan genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 28 Nisan Perşembe günü aynı yerde saat 13.00'te gerçekleştirilecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor