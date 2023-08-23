Altay Kulübü Şirketleşme Sürecine Giriyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'da 31 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi Başkan Ayhan Dündar, oylamaya sunulacak şirketleşme maddesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konferans Salonu'nda camiaya seslenen Altay Başkanı Dündar, sağlıklı bir mali yapıya kavuşmak için tarihi bir dönüm noktasında olduklarını söyleyerek, "Sadece futbol branşımızın şirketleşmesiyle birlikte kulübümüze gelecek yatırımlar sayesinde mevcut borçlarımız kapatılacağı gibi Altay'ın hak ettiği yerlere gelmesi sağlanacaktır" dedi.

"Kulübümüzün 109 yıllık şanlı geçmişi ve büyük camiası en değerli varlığıdır" diyen Başkan Ayhan Dündar, "Şirketleşme ile kulübümüzün anahtarı yatırımcılara teslim edilmiş olmayacaktır. Kulübümüzün sahibi bulunduğu değerlerin kaybı ya da azalması söz konusu değildirdir. Büyük Altay'ımız şirketleşme sonrasında Altaylıların güvenli ellerinde olacaktır. Yatırımcılar sadece kar payı almaya yönelik finansal katkı sağlayacaktır. 'Şirketleşme' denince her Altaylı gibi tüylerimiz diken diken oluyor, herkes gibi içime sinmiyor. Ama iş bir noktaya gelecekse en doğru, bizlere yakışır şekilde olsun isteriz. Bu şirket ana sözleşmesi taslağı benim içime siniyor. Herkesle yaşadığımız hassasiyet aynı" mesajı verdi.

YÜZDE 51 HİSSE KULÜBÜN

Altay Başkanı Ayhan Dündar, şirket unvanının Altay Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi olacağını belirterek şu bilgileri aktardı: "Logo olarak Altay logosu kullanılacak. Şirketin kurucu ortağı Altay Spor Kulübü'dür. Menkul kıymetler borsasına arz edilmeyecek. Sermayesi yasa gereği en az 1 milyon TL olacak. Şirketin A Grubu payı oluşturan yüzde 51 hissesi (Altın Hisse) kulüp üzerinde olacak. A Grubu paylar devir ve temlik edilemeyeceği gibi teminat ve rehin olarak verilmeyecek. Kalan B Grubu yüzde 49 hisse de yatırımcılara açılacak."

"Kulüpten alacaklara dayanılarak pay sahibi olunmayacak. Şirket yönetiminde yer alacak 9 kişinin 3'ü yatırımcılar arasından seçilerek genel kurula sunulacak. Diğer 6 üye ise kulüp başkanı dahil kulüp yönetiminden olacak. Kulüp başkanı şirketin de başkanı olacak. Şirkette karar alınması için kulübü temsil eden en az 4 yöneticinin olumlu oy kullanması zorunlu olacak. Genel kurul toplantılarında alınacak sözleşme tadili, sermaye artışı, bütçenin onayı, kar payı dağıtımı gibi önemli kararlar kulüp temsilcilerinin toplantıya katılımı ve olumlu oyu ile alınabilecek."

"GÖNLÜM ALTAYLILARDAN YANA"

Yetki verilirse yatırımcıları yerli, yabancı olarak ayırmayacaklarını ancak önceliğin Altaylılarda olacağını ifade eden Başkan Dündar, "Önceliğimiz Altay camiasının değerlerine sahip çıkacak, Altaylıların öncülük edeceği bir yapılaşma. Altay'ın girdaptan çıkmasını sağlayacak mali durumun oluşması için bu durumu kaldırmaya yeten Altaylıların bir araya geleceği ve bu sorunu çözüp kulübün önünü açacağı bir oluşum çabasındayız. Bu çabalar sonuç verirse biz Altaylılar olarak övünç duyarız. Yatırım yapmak isteyen, ilgilenen insanlar ve kurumlar var. Yeter ki camia olarak kenetlenebilelim. Bu büyük camia bunun altından kalkabilecek güçtedir" diye konuştu.