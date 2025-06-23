Altay Kulübü Şirketleşme Sürecinde Son Aşama

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İzmir'in köklü kulübü Altay, şirketleşme çalışmalarını tamamlayarak yönetim değişikliğine gitti. A takımın yarışmacı hakları, Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları A.Ş'ye devrediliyor.

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'da şirketleşme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Geçen yıl şirketleşme komisyonu üyeleri tarafından kurulup genel kurulun onayından geçen Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları A.Ş, bugün yapılan toplantı sonucunda Başkan Yüksel Gürüz'ün yönetiminde yer alan oğlu Görkem Gürüz'e devredildi. Altay yönetimi, 3'üncü Lig'de yer alan A takımın yarışmacı haklarının şirkete devredilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak.

Altay'a geçtiğimiz yıl yatırımcı olarak talip olan ve 28 Mayıs'ta göreve gelen yönetimin finansal destekçisi Vahdettin Heyal yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi; "Altay'ın profesyonel yarışmacı haklarının devri yapılacak olan Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları A.Ş'nin hisse devirleri bugün itibariyle Yönetim Kurulu Üyemiz Hakkı Görkem Gürüz'e yapılmıştır."

"Büyük Altay'ımız şirketleşme yolunda büyük bir yol katetmiş, bundan sonraki süreç sicil tescili ve federasyon onaylarıyla tamamlanacaktır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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