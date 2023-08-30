Altay Kulübü Şirketleşme İçin Genel Kurula Gidiyor

Altay yönetimi, camiadan şirketleşme yetkisi almak için olağanüstü genel kurula gidecek. Şirket ana sözleşmesi taslağına göre şirketin yüzde 51 hissesi kulüpte olacak. Altay, şirketleşme ile maddi kaynak yaratıp, transfer yasağını kaldırmayı planlıyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'da yönetim kurulu yarın camiadan şirketleşme yetkisi almak için olağanüstü genel kurula gidecek. İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konferans Salonu'nda yapılacak kongre saat 18.00'de başlayacak. Genel kurulda tüzük tadili de yapılacak. Kulüp üyeleri kongrede şirketleşmeye yetki verirse, siyah-beyazlıların futbol şubesi dernek statüsünden çıkıp, Altay Sportif Faaliyetler Anonim Şirketi adını alacak.

Yüksek Divan Kurulu'nun hazırladığı şirket ana sözleşmesi taslağına göre şirketin yüzde 51 hissesi kulüpte olacak. Yüzde 49 hisse yatırımcılara açılacak. Logo olarak Altay logosu kullanılacak. Şirketin kurucu ortağı Altay Spor Kulübü olacak. Borsaya arz edilmeyecek şirketin yönetimindeki 9 kişiden 6'sı kulüp yönetiminden olacak. Kulüp başkanı şirketin de başkanı olacak. Altay şirketleşme ile maddi kaynak yaratıp, devre arasında transfer yasağını kaldırmayı planlıyor.

TFF'DEN MARCO PAIXAO'YA ÖDÜL

Altay formasıyla 1'inci Lig'de 4 kez gol kralı olan Portekizli santrfor Marco Paixao, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-23 sezonunun En Centilmen Futbolcusu ödülünü aldı. TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen TFF Fair Play-Adil Oyun Ödülleri töreninde Paixao, 1'inci Lig'in en centilmen futbolcusu ödülüne layık görüldü.

TFF'den yapılan açıklamada, "2018 yılından bu yana Altay forması giyen Marco Paixao, bu süre zarfında 4 kez gol kralı olma başarısını gösterirken aynı zamanda tüm kariyeri boyunca kırmızı kart görmemesi ile takdire şayan bir davranış tarzı sergilemektedir. Bu çerçevede, 'En Centilmen Futbolcu' dalında Marco Paixao'nun seçilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.