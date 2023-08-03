Altay Kulübü Personeli 5 Aydır Maaş Alamıyor

YENİ sezon hazırlıklarını Afyon'da sürdüren Altay'da kulüp personelinin 5 aydır maaş alamadığı öğrenildi. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılarda mali sıkıntılarla boğuşan yönetim, eldeki kaynakları öncelikle kadroyu korumak için oyunculara aktarırken, personelin de aylardır ödeme beklediği bildirildi. Yönetimin, kulüp çalışanlarını daha fazla mağdur etmemek için kısa süre içerisinde ödemeleri gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu arada geçen sezon 36'ncı haftada 3-0'lık zaferle sonuçlanan kritik Denizlispor maçının galibiyet primi ve ligde kalma priminin de oyuncularla birlikte personele henüz ödenmediği kaydedildi.Öte yandan Altay, kampta oynadığı hazırlık maçında Bornova FK'yı Mehmet, Ceyhun ve Paixao'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. İzmir ekibi ikinci etap kampında oynadığı önceki özel randevuda Ayvalıkgücü Belediyespor'la 1-1 berabere kalmıştı.