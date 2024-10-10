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Altay Kulübü'nde Yatırımcı Arayışları Sürüyor

Altay Kulübü'nde Yatırımcı Arayışları Sürüyor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Altay, tarihindeki büyük borç yükü ile mücadele ederken, şirketleşme kararı sonrasında yatırımcı bulma çabalarını sürdürüyor. Başkan Süleyman Özkaral, çeşitli inşaat firmalarıyla görüşmeler yaparken, kulübün borcunun 800 milyon TL'yi aştığı bildirildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta tarihi borç yüküyle boğuşan Altay'da mayıs ayı sonunda yapılan kongrede alınan şirketleşme kararı sonrası yaz döneminde yatırımcı bulunamazken, camia temsilcileri ve Başkan Süleyman Özkaral'ın farklı şirket temsilcileri ile görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi. İzmir'in köklü kulübüne İstanbul merkezli güçlü bir inşaat firmasının talip olduğu iddia edilirken, Başkan Özkaral'ın ise Gaziantep merkezli bir inşaat firması ile görüşme halinde olduğu ileri sürüldü. Bir yatırımcı adayı şirketle temas halinde olduğunu doğrulayan Başkan Özkaral, bu konuda bilgi vermenin görüşmelere zarar vereceğini dile getirdi. Altay Şirketleşme Komitesi ile temasa geçen bir yatırımcı olmadığı öğrenildi.

Son aylarda futbol şubesinin güçlü sermeyeli bir şirkete devredilip kurtuluşu için temaslarda bulunan camianın önemli isimlerinden Mustafa Denizli ise İzmir merkezli inşaat firması sahibi Mesut Sancak ile bir araya geldi. Daha önce iki oğlu Altay'da eski başkanlardan Özgür Ekmekçioğlu'nun yönetiminde yer alan Mesut Sancak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostlarla beraber, futbolumuzun efsane hocası, Büyük Altaylı çok kıymetli Mustafa Denizli ağabeyimizle sohbet ettik. Mustafa Hocamız bugünlerde her zamanki gibi Büyük Altay'a destek verme gayretinde. Kalbimiz Mustafa Denizli ve Altay ile birlikte" ifadelerine yer verdi.

Transfer yasağı süren ve son kongrede borcu 685 milyon TL olarak açıklanan Altay'ın borcunun kur artışıyla 800 milyon TL'yi geçtiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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