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Altay Kulübü'nde seçim sonrası bıçaklı saldırı

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Köprülü - Spor
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Altay Kulübü'nde seçim sonrası bıçaklı saldırı

Altay'ın seçimli olağanüstü genel kurulu sonrasında bir grup taraftar, görevi bırakan başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun kuzenini bıçakla yaraladı.

Altay'ın seçimli olağanüstü genel kurulu sonrasında bir grup taraftar, görevi bırakan başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun kuzenini bıçakla yaraladı.

Altay Spor Kulübü'nün eski üyelerinden Çağdaş Özuş'un arabasına bineceği sırada önünü kesen bir grup taraftar, 32 yaşındaki Özuş'u bacağından bıçakladı. Güvenlik görevlileri duruma hemen müdahale ederek taraftar grubunu dağıttı.

Özuş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilerek Tepecik Araştırma Hastanesi'nde tedavi adına alındı.

Öte yandan olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor

Altay, Spor, Haberler

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