Altay'da Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı - Haberler

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Altay'da Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı

AA - Zeynep Çelikkol - Spor
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Altay'da Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça'nın A Takım kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça'nın A Takım kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Marco Paixao'nun disiplinsiz davranışları, Murat Akça'nın ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Altay'da Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı

Altay'da Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı

Altay'da Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı

AA / Zeynep Çelikkol - Spor

Spor, Güncel, Haberler

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