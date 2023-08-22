Altay, Kocaelispor ile 6 sene sonra karşılaşacak

1'inci Lig'de evinde aldığı 1-0'lık Tuzlaspor galibiyetiyle moral bulan Altay, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor'la 6 sene sonra rakip olacak. Son alarak 2016-17 sezonunda 3'üncü Lig'de Antalya'da oynanan Play-Off finalinde kozlarını paylaşan iki takımdan Altay, seri penaltı atışları sonrası rakibini 6-5 mağlup ederek adını 2'nci Lig'e yazdırmıştı.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten 14 Mayıs 2017'deki final mücadelesinde İzmir ekibinin tek golünü atan forvet Murat Uluç, seri penaltı atışlarında da hata yapmayarak takımının kupa kazanmasında önemli pay sahibi olmuştu. Altay'da jübile yaptıktan sonra transfer yasağı nedeniyle futbola geri dönen usta krampon 42 yaşına gelmesine rağmen halen siyah-beyazlı formayı terletiyor. İki takım arasında geçen ay Afyon'da oynanan hazırlık maçını ise Kocaelispor 3-2 kazandı.