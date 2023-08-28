Altay, Kocaelispor deplasmanında mağlup oldu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR,

Birinci Lig'de deplasmanda Kocaelispor'a 3-2 mağlup olan Altay, galibiyet serisi yakalayamadı. İlk hafta konuk olduğu Şanlıurfaspor'a 2-1 yenildikten sonra taraftarının önünde Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ederek moral bulan siyah-beyazlılar, Kocaeli deplasmanından eli boş dönerek 2'de 2 yapma fırsatını kaçırdı. İzmir temsilcisi 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada 85'inci dakikada Zeki, 90+8'inci dakikada penaltıdan Paixao'nun golleriyle farkı 1'e indirmesine rağmen rakibinden puan koparamadı.

Altay'da son antrenmanda sakatlık yaşayan forvet Deniz Kadah, Kocaelispor karşısında forma giyemezken iyileşen Paixao bu kez ilk 11'deki yerini aldı. Kocaelispor karşısında Teknik Direktör Tuna Üzümcü, Efe ve Caner'i yanında oturtup, Özgür ve Onur'u sahaya sürdü. İzmir ekibinde Zeki bu sezonki ilk golünü atarken, Paixao ise 2 gole ulaştı. Ligde 3 puanda kalan siyah-beyazlı ekip bu hafta evinde oynayacağı Göztepe derbisini kazanarak moral bulmaya çalışacak.

CEYHUN'DAN FOFANA YORUMU

Kocaelispor-Altay maçında rakip takım oyuncusu İbrahima Breze Fofana tarafından omzundan ısırılan Altaylı Ceyhun Gülselam, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ceyhun'un uyarısı sonrası Hakem Oğuzhan Aksu, VAR incelemesi yapıp 73'üncü dakikada Gineli Fofana'yı direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderirken Ceyhun yaşanan ilginç olayla ilgili, "Talihsiz bir olaydı. Fofana'nın bi anlık reaksiyonla yaptığına inanıyorum. Lütfen olayı farklı dil, ırk tarzı boyutlara çekmeyelim. Futbol güzelliklerle daha güzel" yorumunda bulundu.