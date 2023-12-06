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Altay, Kırklarelispor'a 3-2 yenilerek kupaya veda etti

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Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde Altay, evinde Kırklarelispor'a 3-2 yenilerek kupaya veda etti.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Batuhan Kolak, Arif Dilmeç, Gökhan Yüksel

ALTAY: Ozan - Salih, Sefa (Dk. 46 İbrahim), Efe, Yusuf (Dk. 46 Özgür), Enes Yetkin (Dk. 73 Murat Berkan), Tolga (Dk. 84 Caner), Ali (Dk. 60 Arda), Onur Efe, Mehmet, Murat Uluç

KIRKLARELİSPOR: Umut, - Sırat, Atakan, Erdinç (Dk. 84 Kemal), Muharrem (Dk. 78 Erkam Kömür), Semih (Dk. 78 Efe), Hüseyin Altuğ (Dk. 66 Serkan), Şevki, Furkan Fehmi (Dk. 66 Hüseyin Eray), Muammer Denizhan, Okan

GOLLER: Dk. 58 Murat Uluç, Dk. 89 İbrahim ( Altay )- Dk. 10 Hüseyin Altuğ, Dk. 49 (P) ve Dk. 71 Okan ( Kırklarelispor )

KIRMIZI KART: Dk. 60 Salih ( Altay )

SARI KARTLAR: Salih, Murat Uluç ( Altay ), Semih, Muharrem, Umut ( Kırklarelispor )

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur mücadelesinde Altay, evinde Kırklarelispor'a 3-2 yenilerek kupaya veda etti.

10'uncu dakikada konuk ekip atağında Hüseyin Altuğ ceza sahası dışından yerden vurdu, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

37'nci dakikada Altay'ın sağdan kazandığı kornerde Tolga ceza sahasına ortaladı, iyi yükselen Efe'nin kafa şutunda top az farkla yandan dışarı gitti.

İlk yarı Kırklarelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

49'uncu dakikada Altay ceza sahasında İbrahim, Furkan Fehmi'yi indirdi. Hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Okan, farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

58'inci dakikada Kırklarelispor ceza sahasında Mehmet, Şevki'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kolak, bu kez Altay lehine penaltı kararı verdi. Murat Uluç, sert bir vuruşla penaltıyı gole çevirdi: 1-2.

60'ıncı dakikada Altaylı Salih, orta sahada Kırklarelisporlu Muharrem'le girdiği ikili mücadele sonrası rakibiyle gerginlik yaşadı. İki takım oyuncuları arasında da itişmeler yaşandı. Hakem Batuhan Kolak, Salih'e önce sarı, sonra kırmızı kart gösterdi.

71'inci dakikada Serkan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Okan yerden bir vuruşla kaleci Ozan'ı avladı: 1-3.

89'uncu dakikada sağdan Mehmet'in ortasında İbrahim kafayla topu filelere yolladı: 2-3.

Kırklarelispor rakibini 3-2 yenerek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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