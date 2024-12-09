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Altay, Kepezspor'a 3-2 Yenildi

Altay, Kepezspor'a 3-2 Yenildi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Altay, 15. hafta mücadelesinde Kepezspor'a 3-2 mağlup olarak iki haftalık yenilgi almama serisini noktaladı. Teknik direktör Gökhan Karaaslan, maçın detaylarını ve yaşanan olayları değerlendirdi.

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 15. hafta mücadelesinde Kepezspor'a 3-2 mağlup olarak iki haftalık aradan sonra yenilgi yüzü gördü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 15. hafta mücadelesinde Kepezspor'la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı maçta sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar iki haftalık aradan sonra yenilgi yüzü görmüş oldu. Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan da karşılaşmaya dair yazılı bir açıklama yaptı. Kepezspor'a karşı ilk yarı ve ikinci yarı olarak değerlendirilmesi gereken bir müsabaka oynadıklarını ifade eden Karaaslan, "Henüz maçın başında tartışmalı bir penaltı golüyle geriye düştük ve hafta içinde çalıştığımız planımızı uygulamaktan uzaklaştık. 7 dakika sonra da kalemizde gördüğümüz 2. gol ile ister istemez saha içerisindeki gerginliğimiz arttı. Sonrasında oyunda dengeyi sağladığımız anlarda girdiğimiz pozisyonlar vardı fakat 3. bölgedeki tercih hataları sebebiyle sonuca gitmekte zorluk çektik" dedi.

"Üçüncü bölgede çok fazla gol kaçırdık"

Devre arasında rakibin planını bozmak ve kendi planlarını daha net sahaya yansıtmak üzere üç değişiklik yaptıklarını belirten Karaaslan, "Ayrıca kalecimiz Ozan'ın kaşığındaki ağrıların artması ve bu müsabakada 4. sarı kartını görmesi ve önümüzdeki hafta oynayamayacak olması sebebiyle orada da bir değişiklik yaptık ve toplamda 4 oyuncu değişikliği yaparak 2. yarıda oyun şablonumuza dönmeye çalıştık. Nitekim bunda başarılıda olduk rakibi kendi yarı alanına hapsettik, oyun üstünlüğümüzü koruduk ve sahaya yansıtmak istediğimiz hücum organizasyonlarını uygulayarak meyvesini attığımız 2 gol ile aldık. Beraberliği hatta öne geçebileceğimiz fırsatları da oluşturduğumuz anlar oldu ancak 3. bölgede sonuçlandırmada sıkıntı yaşadık goller kaçırdık. Lehimize verilmesi gereken penaltı pozisyonları da vardı fakat maçın hakemi bunların hepsini es geçti. Geçtiğimiz haftalarda da tekrar ettiğim üzere hakemlerimizin bu tip konularda daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Karşılaşmanın birçok bölümünde üstün olduklarını vurgulayan Karaaslan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Genel anlamda 90 dakika boyunca oyun üstünlüğünü elimizde tuttuğumuz ancak buna rağmen şanssız şekilde 3-0 geride girdiğimiz soyunma odasından; istediğimiz reaksiyon, istek, azim ve hırsla birlikte sahaya dönebilmek bizim adımıza çok değerliydi. Bu kapsamda bu reaksiyonu gösteren, mücadeleden asla taviz vermeyen ve kazanma hırsıyla sahada yer alan tüm futbolcularımı yürekten kutluyorum ve her zaman söylediğim gibi her birisiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Bizleri bu deplasmanda da yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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