Altay-Kasımpaşa maçının ardından - Haberler

Spor Toto Süper Lig'de Altay'ı 4-2 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, "Kasımpaşa, bundan sonraki süreçte üzerine koyarak devam edecek." dedi.

Şengül, müsabakadan sonra katıldığı basın toplantısında, maç öncesinde Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihindeki puan rekorunu kırmayı hedeflediklerini ve bunu başardıklarını kaydetti.

Bunun için mutlu olduklarını kaydeden Şengül, şöyle konuştu:

"İlk yarının bitiminde herkesin düştü gözüyle baktığı takımımızda oyuncular ikinci devre inanılmaz reaksiyon gösterdi, inanılmaz işler ortaya koydu. İkinci yarının geneline baktığımızda en çok puan toplayan ikinci takımız, gol kralı çıkardık, 2-3 oyuncumuzu milli takıma gönderdik. Çok kaliteli bir kadromuz var. Bütün oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Kasımpaşa, bundan sonraki süreçte üzerine koyarak devam edecek. Hedef kovalayan bir takım olacak."

Altay-Kasımpaşa maçının ardından

Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz:

"Bizi sevindiren, 4 genç oyuncumuzun çok iyi oynayıp, ellerinden gelen mücadeleyi vermesi"

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 4-2 mağlup olan Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, genç oyuncuların performansını övdü.

Yılmaz, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, sezonun ikinci devresinin flaş takımlarından Kasımpaşa'yı tebrik etti.

Seyir açısından keyifli bir müsabaka oynandığını kaydeden Yılmaz, "4-4, 5-5 bitebilecek bir maçtı, Kasımpaşa'nın ön tarafta çok etkili oyuncuları var. Biraz da skoru onlar belirledi. Bizim kaçırdığımız pozisyonları onlar gole çevirdi. Bizi sevindiren, 4 genç oyuncumuzun çok iyi oynayıp, ellerinden gelen mücadeleyi vermesi. Önümüzdeki sene için iyi bir ışık verdiler." ifadelerini kullandı.