Altay, İzmir'deki hazırlıklarını tamamladı Altay, 2022-2023 sezonu öncesinde başladığı hazırlıkların İzmir etabını tamamladı. Altay, 2022-2023 sezonu öncesinde başladığı hazırlıkların İzmir etabını tamamladı. Siyah-beyazlılar, yarın Afyonkarahisar'a hareket edecek. Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarına geçtiğimiz hafta başlamıştı. Siyah-beyazlılar, bugün Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Teknik Direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarının İzmir etabını tamamladı. İzmir temsilcisi, yarın Afyonkarahisar'a hareket ederek 8 Temmuz 2022 tarihine kadar kamp yapacak. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / Spor Karahisar Altay İzmir Spor Haberler

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