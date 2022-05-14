Altay, İstanbul'da şampiyona konuk - Haberler

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Altay yarın İstanbul deplasmanında şampiyon Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. İzmir temsilcisi, 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de son deplasman maçına çıkacak. Ligde 34 puanla 18'inci sırada yer alan siyah-beyazlılar, 78 puanı bulunan Karadeniz ekibini yenerek moral bulmak istiyor. İki takım arasında ilk yarıda İzmir'de oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı. Altay'da takımdan ayrılan Lis, Pinares, Paixao, Bamba, kadro dışı olan Murat, sakatlıkları bulunan Özgür ve Deniz forma giyemeyecek.

DENİZLİ ADAY OLMUYORAltay'da ismi başkan adaylığı için önerilen kulübün sembol ismi Mustafa Denizli, camiaya göreve talip olmayacağını dile getirdi. İzmir'e gelerek Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiren Mustafa Denizli'nin başkanlık görevini düşünmediği ve aday olmayacağını söylediği bildirildi. Eski başkan Nafiz Zorlu'nun ardından Mustafa Denizli de camianın başkanlık çağrısına olumsuz yanıt verirken, siyah-beyazlıların 16 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek kongresinde kimin başkan olacağı merak konusu oldu.

Demirören Haber Ajansı / Spor