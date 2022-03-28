Altay'ın zorlu sınavı

Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçında toplayacağı puanlarla lige tutunmayı hedefleyen düşme hattındaki Altay, cumartesi günü evinde oynayacağı Fraport Tav Antalyaspor karşılaşmasında sezonun en zorlu sınavlarından birini verecek. Lige verilen milli ara öncesi Sivas deplasmanında aldığı yenilgiyle kümede kalma stresi iyice artan siyah-beyazlı ekip, son haftaların en formda ekiplerinden biri olan Antalya temsilcisini mutlak galibiyet hedefiyle konuk edecek. İzmir ekibi, ligde 8 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen ve bu periyotta kalesinde sadece 2 gol gören Antalyaspor'un namağlup serisine son vermeye çalışacak.

Altay'da bu sezon Mustafa Denizli, Mert Nobre ve Serkan Özbalta'nın ardından dördüncü teknik patron olarak göreve getirilen teknik direktör Sinan Kaloğlu, hem teknik adamlık kariyerinin hem de siyah-beyazlı takımın başındaki ilk maçına çıkacak. Taraftarının önündeki son 2 maçında Gaziantep FK ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup eden İzmir temsilcisi, Antalyaspor'u da dize getirerek iç sahada 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Altay'da sarı kart cezalısı ön libero Poko ve sakat santrfor Deniz forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle 2 haftadır kadroda yer almayan stoper Björkander ise iyileşerek takımla çalışmalara başladı.