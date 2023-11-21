Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan oldu. Altay Kulübü, Serkan Afacan'ın teknik direktörlük görevine getirildiğini duyurdu.

Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yeni teknik direktörü Serkan Afacan oldu.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucunda, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Serkan Afacan getirilmiştir. Teknik direktörümüz Serkan Afacan ve ekibine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Serkan Afacan, en son geçen sezon TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'de görev yapmıştı.