İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'ın yeni sezon kombineleri satışa çıktı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor. Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalırken siyah-beyazlı kulüp tarafından 2023-2024 sezonu kombinelerinin satışa çıktığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu kombineleri satışa çıktı. Sen de hemen kombineni al, Büyük Altay'ın yanında ol" ifadelerine yer verildi.

Kombine fiyatları şöyle:

Maraton: 914 TL

Numaralı: Bin 914 TL

VIP A: 5 bin TL

VIP B: 10 bin TL

VIP C: 5 bin TL - İZMİR