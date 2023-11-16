Altay'ın yeni başkanı Murat Pervane oldu

Altay'ın olağanüstü genel kurulunda tek listeyle seçime giren Murat Pervane, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. Pervane, üç yıllık projeyle göreve geldiklerini belirterek, takımın ligde kalması ve Süper Lig'e çıkması hedeflerini açıkladı.

Altay'ın olağanüstü genel kurulunda seçime tek listeyle giren Murat Pervane, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ve 157 kişinin katıldığı kongrede Altay'ın borcu 602 milyon TL olarak açıklandı. Kongrede başkanlık dönemi sona eren Ayhan Dündar'ın ekibinde başkan yardımcısı olarak görev yapan Murat Pervane, 92 oyla bu kez başkanlığa getirildi.

Altay'ın yeni Başkanı Murat Pervane, üç yıllık projeyle göreve geldiklerini belirterek, "Bu yıl futbol takımı için ana hedef takımın ligde kalması olacaktır. Ligde kalamazsak 1 yıl içinde toparlanıp bu noktaya geri dönmek, üçüncü yılda Altay'ı Süper Lig'e tekrar çıkarmak olacaktır. Zor da olsa hedefimiz bu olacak. Sezon sonunda transfer yasağını ortadan kaldırmak da hedeflerimiz arasında. Altay vefa yılını şimdiden ilan etmek istiyorum. 110'uncu yıla özel vefa forması hazırlayacağız, hedefimiz 1 milyon forma satmak. Yaşasın Büyük Altay" diye konuştu.

Altay'ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu; "Murat Pervane, Erdal Kırtaş, Mithat Umutoğulları, Çiler Nazife Koşar, Hakan Rullas, Aydın Koç, Göksel Yıldırım, Şervan Yalçın, Moiz Mantel, Fatih Akkoyun, Gürkan Uğur, Nami Aslanoğlu, Süleyman Özkaral, Metehan Yeğen, Fuat Filiz, Tamer Kamber."

AYHAN DÜNDAR: "ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Altay'da 1,5 yıl süren başkanlık görevinden ayrılan Ayhan Dündar, "Bu onur verici görevi teslim etme gününe geldik. Çok fedakarlık yaptık. Altay için, Altaylılar için çok zor bir dönemdi. Altay başkanlığı makamını kirli işlere mahal vermeden sürdürmekle ilgili elimizden gelen çabayı gösterdik. Kulübümüz mali anlamda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Birkaç kişinin sorumluluk alarak yöneteceği süreç değil. Yeni yönetimi yalnız bırakmamamız gerekiyor" dedi.

Öte yandan genel kurula eski başkanlardan Ahmet Taşpınar, Erdinç Altınyeleklioğlu ve Cihangir Marmara da katıldı.