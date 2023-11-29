Altay'ın yeni başkanı kötü gidişata son vermek için seferberlik ilan etti

Altay'ın yeni başkanı Murat Pervane, kulüpteki kötü gidişatı durdurmak için futbolcularla ve altyapı antrenörleriyle görüşmeler gerçekleştiriyor. Pervane, altyapıya özel ilgi gösterirken, tecrübeli oyuncularla da masaya oturdu.

Altay'ın yeni başkanı Murat Pervane, siyah-beyazlı kulüpteki kötü gidişatı durdurmak için adeta seferberlik ilan etti. Pervane'nin futbolcularla ve altyapı antrenörleriyle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Trendyol 1. Lig'de oynadığı 13 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan Altay, 10 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Ligde toplayabildiği 5 puanla son sıraya demir atan siyah-beyazlılarda yeni başkanı Murat Pervane, kulüpteki kötü gidişatı durdurmak çalışmalara başladı. Başkan Pervane, Altay'ın altyapı antrenörleriyle ile bir araya gelerek oradaki durum hakkında bilgi alırken, oyuncularla da ödemeler konusunda görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

Başkan Pervane'den altyapıya özel ilgi

Mali açıdan zor dönem geçiren Altay'da Başkan Murat Pervane altyapıyla yakından ilgilenmeye başladı. Altyapı antrenörleri ve sorumlularıyla bir araya gelen Pervane, toplantıda yapılan görüşmelerde önümüzdeki dönem altyapıda ciddi yapılanmanın ve çalışmaların yapılması için start verdiği öğrenildi. Öte yandan Başkan Pervane'nin transfer yasağının olduğunu bu dönemde altyapıdan oyuncu çıkarılması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini ve genç oyunculara özel olarak ilgilenilmesini istediği kaydedildi.

Tecrübeli oyuncularla masaya oturuldu

Geçmiş dönemdeki oyunculara olan borçlardan dolayı transfer yasağı olan Altay'da Başkan Murat Pervane, mevcut kadroyu korumak için kulüpte deneyimli isimlerle görüşmeler yaptığı ve futbolculara ödemelerinin yakında zamanda yapılacağının sözünü verildiği öğrenildi. - İZMİR