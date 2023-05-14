Altay'ın tecrübeli oyuncusu Ceyhun Gülselam tribünleri kendine hayran bıraktı

Altay'ın tecrübeli oyuncusu Ceyhun Gülselam son haftalardaki performansıyla taraftarların gönlünü kazandı. Ligde 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergileyen Gülselam'ın sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sergilediği performans nedeniyle sezonun büyük bölümünde taraftarlardan tepki gören Ceyhun Gülselam, son haftalardaki futboluyla tribünlerin gönlünü aldı. Ligde 8'inci haftada iç sahada 2-0 yenilgiyle sonuçlanan Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkarken ıslıklanan 35 yaşındaki tecrübeli ön liberoya sahip çıkan Başkan Ayhan Dündar, "Ceyhun bizim değerli bir oyuncumuz. İnişli çıkışlı grafik olabilir, hata yapabilir. Ceyhun en güvendiğimiz, takıma en çok katkı sağlayacağını düşündüğümüz isimlerden biri. Sahip çıkmak gerekiyor" mesajı vermişti.

Bu sezon ilk golünü 19'uncu haftada Tuzlaspor deplasmanında 3'üncü dakikada kafayla atan Ceyhun, takımını 1-0 öne geçirirken, Altay müsabakayı 4-2 kaybetti. İzmir'de 30'uncu haftada oynanan Sakaryaspor karşılaşmasında takımının son golünü kaydeden deneyimli oyuncu, 3-1'lik galibiyeti sigortaladı. Son olarak iç sahada 3-0 zaferle sonuçlanan Denizlispor randevusunda 7'nci dakikada rakip fileleri sarsarak alkış toplayan Ceyhun, 30 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun siyah-beyazlı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.